Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İSTANBUL-İhtiyaç sahipleri için yağlık ayçiçeği ekildi

SİLİVRİ BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, 55 DÖNÜM ARAZİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ EKTİ.

29.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:11
İhtiyaç sahipleri için yağlık ayçiçeği ekildi
- SİLİVRİ BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, 55 DÖNÜM ARAZİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ EKTİ. HASAT SONRASI ELDE EDİLECEK AYÇİÇEK YAĞLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın örnek tarım projeleri bir bir hayata geçiyor. Tarımsal üretim ve araştırmalar üzerine yapılan çalışmalar ile çiftçiye model uygulamalar devam ederken, diğer yandan ekim yapılan arazilerden elde edilen ürünler hem ihtiyaç sahiplerine hem de çiftçilere bedelsiz dağıtılıyor. Bu amaçla belediyeye ait daha önce kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi sağlayan Başkan Yılmaz'ın, bir yıl içerisinde toplam 600 dönümlük bir alanda başlattığı kapsamlı çalışmalara kesintisiz devam ediliyor.
55 DÖNÜM ARAZİYE EKİLDİ
300 dönüm araziye yerli arpa tohumu ekimi, aromatik bitki yetiştiriciliği, fasulye ve nohut gibi bakliyat ürünleri hasadı, sebze ve meyve ürünleri ekimi, 15 bin adet atalık sebze fidesi yetiştiriciliği ile birçok doğal ürüne yönelik çalışmalar yapan Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, son olarak Gümüşyaka Mahallesi'nde 50 dönüm ve Alipaşa Mahallesi'nde 5 dönümlük alana yağlık ayçiçeği ekimi yaptı.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK
\t
Tarımsal üretime yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Belediyemize ait arazilerimizi tarımsal üretim için değerlendiriyoruz. Yerli ve milli üretim ülkemizin kalkınmasında en büyük role sahiptir. Ülke genelinde üretim seferberliği yapılırken, biz de Silivri'mizdeki fırsatları değerlendirerek bu mücadeleye omuz veriyoruz. İstanbul'un en iyi ekilebilir verimli topraklarına sahibiz. İstanbul'un hayvancılık ve gıda üssü olabilecek, İstanbul'u gıda anlamında besleyecek tüm potansiyellerimiz var.' diye konuştu. Başkan Yılmaz, 55 dönüm arazide ayçiçeği ekiminin yapıldığını ifade ederek, 'Çok kıymetli çiftçilerimizin destekleriyle bu projeleri hayata geçiriyoruz. Projelerimizin hasat zamanında güzel bir lansman düşünüyoruz' dedi.
Projeye Ar-Ge amaçlı başlanırken, Eylül ayı itibarı ile hasadı gerçekleşecek olan ayçiçeklerden elde edilen bitkisel yağlar ise ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Silivri Gıda Bankası'na bağışlanacak.
İSTANBUL-İhtiyaç sahipleri için yağlık ayçiçeği ekildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Volkan Yılmaz, İstanbul, Silivri, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Bakanlık’tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Haberler
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Türkiye’nin ’Koronafobi Haritası’ çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
ABD’li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Haberler
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Haberler››Güncel››İSTANBUL-İhtiyaç sahipleri için yağlık ayçiçeği ekildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Rusya'da Ebeko yanardağında patlama sonrası kül yağmuru kamerada - Haber 15:32: Meram Belediyesi zabıta ekipleri denetimlere devam ediyor - Haber 15:32: Irak siyasi kulislerinde, Kazimi'nin kabinesini gelecek hafta meclise sunacağı konuşuluyor - Haber 15:32: Edirne Valiliği 135 bin maske dağıttı - Haber 15:32: Garsonun şiir kitabı yayımlandı - Haber 15:24: Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı - Haber 15:17: Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı - Magazin 14:51: Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı - Haber 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı - Magazin