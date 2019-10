İstanbul-iki devden 'süpermarket'te iş birliği: taze gıda online servis edilecek

İki devden 'süpermarket'te iş birliği: Taze gıda online servis edilecekİSTANBUL,(DHA) ? Süpermarket alışverişinde Hepsiburada ile Carrefoursa iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında Hepsiburada müşterileri, 'Hepsiexpress'ile CarrefourSA'dan tüm yaş sebze, meyve, sağlık ve kozmetik ürünleri, et, balık, tavuk, süt ürünlerine ulaşabilecek.e-ticaret platformu Hepsiburada ile Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile iş birliği yaparak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi bir iş modeli için düğmeye bastı. Yapılan iş birliği çerçevesinde Hepsiburada müşterileri, 'Hepsiexpress'ile CarrefourSA'dan tüm market ihtiyaçlarını giderebilecek, siparişlerini gün içinde tercih ettikleri zaman diliminde teslim alabilecekler.Hepsiexpress'e özel olarak kurulan, soğuk zincire uygun yüzlerce araçtan oluşan dağıtım filosu ile yaş sebze, meyve, sağlık ve kozmetik ürünleri, et, balık, tavuk, süt ürünleri tüketiciye ulaştırılacak. İlk etapta İstanbul 'da belirli semtlerde başlayacak hizmetin yeni yılla birlikte Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.HEPSİBURADA CEO'SU EMİRDAĞ: FARK YARATACAĞIZProjenin detaylarının açıklandığı toplantıda Demirören Haber Ajansı'na konuşan Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, 'Bu hizmetle bütün süpermarket ihtiyaçlarını karşılamak için bir servis kuruyoruz. Taze gıdalar, et, balık, süt, yumurta gibi bir evin tüm süpermarket ihtiyacı' o yüzden buna özel bir tedarik zinciri, ulaştırma ve teslimat ekibi, operasyon ve teknolojik alt yapı ekibi kurduk. Yüzlerce mühendis, operasyon ekibi, soğuk tedarik araçları bu hizmete dahil oldu. En büyük heyecanımız şu anda bu yeni servisi birçok insana, önce İstanbul'a sonra Türkiye'nin her yerine ulaştırmak. CarrefourSA ekibi ile beraber bir fırsat gördük. Hiçbir şekilde taze gıdanın bu anlamda servis olarak verilmediğini farkettik. O yüzden asıl amacımız fark yaratarak tedariği çok hassas ve zor olan taze gıdanın yeni müşterilerimize sunulması oldu? ifadelerini kullandı.CARREFOURSA GENEL MÜDÜRÜ KARTALLIOĞLU: HEDEFİMİZ DAHA FAZLA DEĞER YARATABİLMEKe-ticaret'in kendileri için yeni bir yolculuk olduğunu belirten CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise, 'Sene başından online marketimizde kendi alanımızda büyüyoruz ama aslında herkesin kendi uzmanlığını bir araya getirmesi müşteriye çok daha fazla değer katıyor. Dolayısıyla müşterilerimize en iyi şekilde hizmet edebilmemiz için bu alandaki en iyi firma olan Hepsiburada ile anlaşma imzaladık. Hepsiburada'nın e-ticaret alanında Türkiye'deki 20 yıllık deneyimi ve CarrefourSA'nın 27 yıllık ürün bilgi ve kategori yönündeki uzmanlığı bir araya geldiğinde umut ediyoruz ki bir artı bir eşittir dört olur. Yani hedefimiz müşterimize daha fazla değer yaratabilmek' dedi.'İŞİMİZ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETMEK'Yapılan iş birliğinin markalarına değer katacağını vurgulayan Kutay Kartallıoğlu, 'Süpermarket alanında dijitalleşmek oldukça zor ve bir o kadar da gerekli bir şey. Biz süpermarket alanında bütün taze ürünleri tüm bilgi birikimimiz ile müşterinin kapısına gönderebildiğimiz noktada çok daha yıkılmaz bir tedarik zinciri kurmuş oluyoruz. Bizim işimiz zaten tedarik zinciri yönetmek. Dolayısıyla biz kendimizi perakende şirketi değil dağıtım şirketi olarak tanımlıyoruz. Hepsiburada'nın bu konudaki dağıtım alanındaki uzmanlığı, e-ticaret alanındaki bilgi birikimi eminim ki bize çok şey katacak' şeklinde açıklamada bulundu.