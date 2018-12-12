İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol
, yakın zamanda meteoroloji mühendislerinin de dahil olacağı bir ekiple İstanbul'un Hava Kalitesi Eylem Planı'nın hazırlanacağını kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye tarafından organize edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği
tarafından desteklenen ve "İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu"nun sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, İstanbul'da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen sempozyumda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerin ilgili kurumları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden yaklaşık 200 uzmanın iklim değişikliği ve İstanbul'un iklimi konusunun ele alındığı vurgulandı.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Fatih Erol, şunları ifade etti.
"İklim değişikliği eylem planının yapılış amacı 2030-2050 yıllarının projeksiyonunu ortaya koyarak İstanbul'un ikliminin ne mertebede değişebileceğini öngörmektir. Aslında biz geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama medya, konuşmamızdaki 'kar yağmayacak' ibaresinden yola çıkarak böyle bir haber yaptı. Aslında bu çalışmaların hepsi bizim gelecek vizyonumuz ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili. Çocuklarımız gelecekte kar görsün diye. 2030'lu yıllarda kar yağışlı günlerimiz azalacak, sonrasında belki hiç görmeyeceğiz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza karlı günler göstermek, sel baskınlarına karşı dirençli hale gelmek ve gereğinden fazla kullanarak doğal kaynakları tüketmemek için yapmamız gereken acil eylemlerin neler olduğunu ortaya koyuyoruz. Yakın zamanda meteoroloji mühendislerinin de dahil olacağı bir ekiple İstanbul'un hava kalitesi eylem planını da hazırlayacağız."
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:23