İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör...
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör örgütüne katılan 'Miran Diren' kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
11.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:35
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör örgütüne katılan 'Miran Diren' kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58'e yükseldi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa
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