İstanbul İl Jandarma Komutanlığında Fetö Operasyonu

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK
yapılanmasına ilişkin soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
emrinde aktif olarak çalışan muvazzaf 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller kapsamında başsavcılık, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde aktif olarak çalışan tamamı muvazzaf 10 subay, 29 astsubay ve 2 uzman çavuş rütbesindeki toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama, arama ve el koyma kararı verdi.
Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri sürüyor. - İSTANBUL
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı,Başsavcı,İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 09:51