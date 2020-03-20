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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden "İstMem" uygulaması

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, meslektaşlarının emekleriyle geliştirilen "İstMem" mobil uygulamasının, eğitimde günceli izleme imkanı sağladığını bildirdi.

20.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:12
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, meslektaşlarının emekleriyle geliştirilen "İstMem" mobil uygulamasının, eğitimde günceli izleme imkanı sağladığını bildirdi.
Yazıcı, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geliştirdiği "İstMem" mobil uygulamasının, İstanbul 'daki eğitim gündemini takip etmek isteyenlere rehberlik edecek bir içerik sunduğunu belirtti.
Levent Yazıcı uygulamada her gün, öğretmen, öğrenci, veli bilgilendirmeleri, eğitim ekosistemi hakkında özel bilgiler, haberler ve duyuruların yer alacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Twitter, Güncel

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