İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının kızının tüm vatandaşlara yaptığı anlamlı çağrı yer aldı. Minik kızın kendi üslubuyla "Lüffen" demesi ise izleyenleri gülümsetti.

"LÜTDEN EVDE KALIN"

Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif vatandaşlara seslendi. Babasının, hastaları sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalıştığını söyleyen minik kız, "Sizde beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA