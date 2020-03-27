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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif'in "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın" dediği anların videosunu paylaştı.

27.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:19

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının kızının tüm vatandaşlara yaptığı anlamlı çağrı yer aldı. Minik kızın kendi üslubuyla "Lüffen" demesi ise izleyenleri gülümsetti.

"LÜTDEN EVDE KALIN"

Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif vatandaşlara seslendi. Babasının, hastaları sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalıştığını söyleyen minik kız, "Sizde beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Sağlık, Yaşam, Güncel

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Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden anlamlı paylaşım: Minik vatandaşlara böyle seslendi

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Haberler ›› Yaşam ››İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın - Haberler
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