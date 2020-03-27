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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden anlamlı paylaşım...Minik kız vatandaşlara böyle seslendi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden anlamlı paylaşım...Minik kız vatandaşlara böyle seslendi Minik bir sağlık çalışanı kızı: "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın" Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı.

27.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:44
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden anlamlı paylaşım...Minik kız vatandaşlara böyle seslendi
Minik bir sağlık çalışanı kızı: "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın"
İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.
Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif vatandaşlara seslendi. Babasının, hastaları sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalıştığını söyleyen minik kız, "Sizde beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden anlamlı paylaşım...Minik kız vatandaşlara böyle seslendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Genel

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden anlamlı paylaşım...Minik kız vatandaşlara böyle seslendi

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