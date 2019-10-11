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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden asistan doktorun öldürülmesine ilişkin açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktorun meslektaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

11.10.2019 12:53İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden asistan doktorun öldürülmesine ilişkin açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktorun meslektaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sarıyer İlçesi'nde bulunan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olan ortopedi ve travmatoloji asistanı Dr. Kaan Erol'un meslektaşı tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu sabah, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olan ortopedi ve travmatoloji asistanı hekimimiz, bir meslektaşı tarafından saldırıya uğramıştır. Saldırıya uğrayan hekimimize derhal acil müdahale yapılmış ancak tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz inceleme başlatmıştır. Fail, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış olup Savcılık soruşturması devam etmektedir. Hayatını kaybeden hekimimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." - İSTANBUL

Metin Sabancı, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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