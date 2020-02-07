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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden uçak kazası yaralılarının durumu hakkında açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, uçak kazasında yaralananların tedavi süreçleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

07.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:38İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden uçak kazası yaralılarının durumu hakkında açıklama
İl Sağlık Müdürlüğü, uçak kazasında yaralananların tedavi süreçleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 113 hastanın taburcu edildiği belirtildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "05.02.2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından etkilenen 180 hastamızdan 113'ü, 07.02.2020 tarihi saat 14.00 itibari ile taburcu edilmiştir. Mevcut hastalarımızın; 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da durumu ağır-orta seviyededir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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