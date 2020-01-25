Haberler » Güncel » İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan deprem açıklaması - Haber

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan deprem açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul'dan görevlendirilen sağlık personelinin deprem bölgesine ulaşarak çalışmalarına başladığını açıkladı.

25.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:49İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan deprem açıklaması
İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul'dan görevlendirilen sağlık personelinin deprem bölgesine ulaşarak çalışmalarına başladığını açıkladı.

'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, görevlendirilen sağlık personellerinin deprem bölgesine ulaştığını açıkladı. Memişoğlu açıklamada, "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İstanbul İl sağlık Müdürlüğü olarak her türlü olanaklarımızı seferber etmiş,112-UMKE ve sağlık tesislerimizden, görevlendirilen sağlık personellerimiz deprem bölgesine intikal etmiştir" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Erdoğan: "Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması...
16:16  Tokat'ta, elazığ depremi için yardım kampanyası
16:16  Türkiye Dağcılık Federasyonunun Kış Dağcılık Eğitimi, Zigana'da başladı
16:16  Sultangazi'de yapımı süren caminin kubbesindeki iskele çöktü
16:16  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak...
25.1.2020 16:15:54