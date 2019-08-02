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İSTANBUL-İLAHİYATÇI-YAZAR MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

i İslam Hareketi üyeleri, İlahiyatçı-yazar Mustafa İslamoğlu'nun yaptığı bir konuşmada Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

02.08.2019 17:00
İSTANBUL-İLAHİYATÇI-YAZAR MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
MÜDAFAA-i İslam Hareketi üyeleri, İlahiyatçı-yazar Mustafa İslamoğlu'nun yaptığı bir konuşmada Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Grup öğleden sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda bir araya geldi. Ellerinde pankart taşıyan grup adına açıklamayı İbrahim Ceylan yaptı. Ceylan açıklamasında, İslamoğlu'nun Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia etti. Grup açıklamanın ardından tekbir getirdi, ardından suç duyurusunda bulunmak için adliyeye girdi.

Mustafa İslamoğlu, Hatice Çarpar, Güncel

Kaynak: DHA

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