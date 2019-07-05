05.07.2019 11:47
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İSTANBUL - İLK HACI ADAYLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YOLA ÇIKTI (1)

İSTANBUL - İLK HACI ADAYLARI İSTANBUL HAVALİMANI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA- KUTSAL toprakları ziyaret için ilk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı.

Haber-Kamera:  Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA- KUTSAL toprakları ziyaret için ilk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı.
İlk hacı adaylarının uğurlanması için İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katılımlarıyla tören düzenleniyor. Aileleriyle birlikte havalimanına gelen hacı adayları oldukça heyecanlı. Kutsal toprakları ziyaret edecek olan hacı adayları, törenin ardından THY'nin tarifeli uçaklarıyla Suudi Arabistan'a hareket edecek Bu yıl Türkiye'den 80 bin  hacı adayı, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirecek.

Görüntü DökümüB
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-Hacı adaylarından görüntüler
-Hacı adaylarının terminalde yürüyüşleri
-Toplanmaları
-Röportajlar
-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
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