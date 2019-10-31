İstanbul-ilkay öğretmeni öldüren kiralık katilin yargılanmasına başlandı

PENDİK'te öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldürmekten tutuklu bulunan kiralık katil Tanju Doğan hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan davanın görülmesine başlandı. Tanık olarak dinlenen İbrahim Ece, İlkay Sivaslı ile uzun yıllardır arkadaş olduğunu belirterek, "Olaydan bir gün önce maktül ile telefonla konuştuğumda 'ne yapıyorsun' diye sormuştum. 'Katilimle geziyorum' demişti" dedi.

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Tanju Doğan ve avukatları ile maktül İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı ve Avukatı Yasemin İnceoğlu katıldı. Davayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Aslı Gültekin de katıldı.

Kimlik tespitinin ardından sorgusuna geçilen sanık Tanju Doğan, olay günü maktül İlkay Sivaslı'nın kendisini araması üzerine onun evine gittiğini belirterek, "Psikolojik sorunları vardı ancak sorunlarını hiçbir zaman anlatmamıştı. Bana sadece ölmek istediğini söylüyordu. Sonra banyo yaptı. Çıkınca da 'beni öldür' dedi. Yapamayacağımı söyledim bana bir tokat attı. Sonra yatağa yattı" dedi.

"ÖLDÜĞÜMDEN EMİN OL ÖYLE GİT"

İlkay Sivaslı'nın yatakta iken kendisine yastık verdiğini söyleyen Tanju Doğan, "Yastığı karnının üzerine koydu, silahı da elime tutuşturdu. 'Beni vur' dedi. Silahı tutarken tetiği tuttuğum parmağıma bastırdı. Silah ateş aldı, ben çığlık attım. O da çığlık attı. 'Polisi ambulansı aramayacaksın' diyerek beni engelledi. 'Nabzımı kontrol et, öldüğümden emin ol öyle git' dedi. Yaralıyken su istedi, su içirdim. 'Sarıl bana' dedi, ben saçından tuttum ama sarılamadım. 'Kan geliyor mu' dedi, kanın geldiğini söyledim. Elimi tuttu, 'hakkını helal et' dedi. Kendisini videoya çekmemi istedi. 'Telefonum sende kalacak' dedi. 112'yi aradım 'eşim kalp krizi geçiriyor' dedim. Adresi istediler, bilmediğimi söyledim" dedi.

Daha sonra evden ayrıldığını, İlkay Sivaslı'nın İzmir'de yaşayan kız kardeşini aradığını söyleyen Tanju Doğan, "Sonra hastaneleri aradım. Nerede olduğunu öğrenince hastaneye gittim. Yaşadığını öğrendim ve hastaneden ayrıldım" dedi. Onu öldürmek istemediğini söyleyen Tanju Doğan, "Parmağım tetikteyken parmağıma bastırması üzerine silah ateş aldı. Olay sırasında maktül bana 'eldiven kullan, parmak izin çıkmaz' demişti. Bu nedenle olay yerinde eldiven bulunmuştur" iddiasında bulundu.

Tanju Doğan, daha önce Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 4 ay psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

"KATİLİMLE GEZİYORUM"

Tanık olarak dinlenen İbrahim Ece, İlkay Sivaslı ile uzun yıllardır arkadaş olduğunu belirterek, "Üç kez intihara kalkıştığını biliyorum. Cinlerle yaşadığını, üç tane cini olduğunu, bu nedenle yaşamak istemediğini bana söylemişti. Olaydan bir gün önce maktül ile telefonla konuştuğumda ne yapıyorsun, diye sormuştum. 'Katilimle geziyorum' demişti. Sorduğumda da, 'katilim ne demekse o' dedi. Telefonu kapattı. Ertesi sabah 'seni seviyorum, rüyalarına geleceğim, hoşçakal' diye mesaj attı. Aradığımda ise telefonu kapalıydı" dedi.

"BEN HAYATIMI ORTAYA KOYDUM"

Müşteki İbrahim Sivaslı, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine sanık Tanju Doğan, "Bugüne kadar neredeydiniz. Niye ablana sahip çıkmadınız. Ben hayatımı ortaya koydum" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ahmet Kaya, "Sus istersen" diyerek sanığı susturdu.

Duruşma savcısı, sanığın tedavi gördüğünü beyan ettiği Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden, dosyasının istenmesini talep etti. Sanığın Avukatı Şakir Özbek, müvekkilinin maktül İlkay Sivaslı'ya aşık olduğunu savunarak, "Bu nedenle iradesini teslim etmiştir. Adli Tıp Kurumu'ndan cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi. Sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini söyleyen İbrahim Sivaslı'nın Avukatı Yasemin İnceoğlu da "Sanıktan şikayetçiyiz" dedi.

İlkay Doğan'ın İzmir'de yaşayan kız kardeşinin ona siyanür gönderdiğini savunan Tanju Doğan, "Kendisini öldürmesi için ona siyanir gönderdi" iddiasında bulundu. Buna sinirlenen İbrahim Sivaslı'nın güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldığı sırada Tanju Doğan'ın, "Ben mi öldürdüm kardeşini, siz öldürdünüz" dediği duyuldu.

Sanığın tedavi gördüğünü beyan ettiği Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne müzakere yazarak tedavisine ilişkin belgelerin istenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlkay Sivaslı'nın son dönemlerde psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı savunuluyor. İddianamede, İlkay Sivaslı ile Tanju Doğan'ın 24 Mart 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştıkları, bir süre sonra kendisini öldürmesini istediği, Doğan'ın bunu önce kabul etmediği anlatılıyor.

Maktulün ısrarı üzerine şüphelinin 20 Nisan 2019 tarihinde Pendik'te bir kişiden silah satın aldığıı, bir gün sonra da maktulün evinde buluştukları, yüzünü ters çevirerek karın ve göğüs arasındaki bölgeye bir el ateş ettiği, maktulün bayılması üzerine şüphelinin evden ayrıldığı kaydediliyor. Maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, sanık Tanju Doğan için, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: DHA