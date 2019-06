İSTANBUL-İMAMOĞLU AMATÖR SPOR KULÜPLERİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu , amatör spor kulüpleri temsilcileri ile bir araya geldi. Amatör spora ve sporculara yönelik projelerinden bahseden İmamoğlu, "48 saat sonra sandık başına gitmemiz çok önemli bir görev ve tarihe damga vuracak bir irade olacak." dedi.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Şişli 'de amatör spor kulübü temsilcileri ve sporcular ile bir araya geldi. Bir otelin toplantı salonunda yapılan programda konuşan İmamoğlu, 48 saat sonra sandık başına gidileceğini ifaden ederek, "Ekrem İmamoğlu olmayacak. Kazanan CHP olmayacak. Kazanan İstanbul olacak. Kazanan Türkiye demokrasisi olacak. O nedenle, bundan 48 saat sonra hepimizi büyük bir görev bekliyor. Sosyal adaletin, yaşam kalitesinin, şeffaf bir yönetim anlayışının kazanması için. Çocuklarımızın geleceğini yönetmek üzere yeni nesil bir demokrasinin bu ülkede hakim olması için. 48 saat sonra sandık başına gitmemiz çok önemli bir görev ve tarihe damga vuracak bir irade olacak." diye konuştu."AMACIMIZ SPORA İLGİYİ TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDE ARTTIRMAK"İmamoğlu, "İstanbul halkının sağlıklı ve uyumlu bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için, sporu yaşamın her dönemine ve her alanına yayacağız. Amacımız; spora olan ilgiyi toplumun tüm kesimlerinde arttırmak, hem takımla hem de bireysel yapılan sporları, herkes için erişilebilir kılmak. Uzun vadeli hedefte spor tesisi olmayan mahalle kalmayacak ve okullarla bağlantı kurulacak. İBB spor tesislerinden spor salonu olmayan okullar ücretsiz yararlandırılacak. Temel spor branşlarından atletizme özellikle eğileceğiz. Bu konuda da maalesef İstanbul'un kamu yatırımı açısından ciddi eksiklikleri bulunuyor." şeklinde konuştu."İSTANBULLULAR YÜRÜDÜKÇE PUAN BİRİKTİRECEKLER"Ekrem İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:"Tüm bu spora yönelik projelerimizin yanı sıra çok daha temel bir şeyi vurgulamak istiyorum ki, o da şu İstanbul, herkes için yürünebilir bir şehir haline gelecek. Fiziksel olarak yaya ulaşımını iyileştirmekle kalmayacağız. Şehirde yürüyen, hareket eden İstanbulluların da teşvik edileceği bir sistem kurmak istiyoruz. Bu sayede kent hareketliliğini arttıracağımıza, daha sağlıklı nesillerin gelişimini destekleyebileceğimize inanıyoruz. Bu amaçla bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Bu uygulama tamamıyla ücretsiz ve herkesin kullanımına açık olacak adı da 'İstanbul Yürü Be İstanbul' olacak. İstanbul uygulaması ile İstanbullular yürüdükçe puan biriktirecek. Biriktirdikleri puanlar ile Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, kültür-sanat ve diğer sosyal etkinliklerinden ücretsiz faydalanabilecekler."