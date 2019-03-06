İstanbul-İmamoğlu Kasımpaşa'da Konuştu

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Haber-Kamera: Onur MERİÇ-Akın ÇELİKTAŞ/İstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda miting düzenledi. İmamoğlu'na CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş eşlik etti.İmamoğlu, "Kasımpaşa ve Beyoğlu, özel yerler. Beyoğlu, öğrencilik yıllarımızda kültür ve sanatla buluştuğum, İstanbul'a aşık olduğum yer. Kasımpaşa da özel bir yer. Kimlikli bir yer. Özel bir semtin özel insanlarısınız. Bütün özel insanlarına, bir kişiye değil, İstanbul'da görüp görebileceği en güzel hizmeti yapacağız. 25 yılda yaptık dediklerinin misli mislisini biz yapacağız. Kaybedilen zamanı kazandıracağız. 24 gün çok çalışmanızı istiyoruz. 'Unumuzu eledik, eleğimizi astık' yok. Biz çalışmaya geldik. Neyi eleyip, neyi astıklarını bilmiyoruz ama biz çalışmaya geldik. Bizim, laf yetiştirme derdimiz yok. Eleştiri yapsınlar ama iftira atmasınlar. 'İBB'deki çalışanlara ne olacak' diyorlar. Dünyanın en huzurlu çalışanları olacaklar. Liyakatlarının karşılığını alacaklar. Sosyal haklarını sonuna kadar alacaklar. En huzurlu emek süreçlerini yaşayacaklar. Yerleri, başımızın üstü" dedi."16 MİLYON İNSANIYLA TARTIŞAN VE ÇÖZÜM ÜRETEN BİR İSTANBUL YARATACAĞIZ"İmamoğlu, "Biz, İstanbul'a ihanet eden sürece son veriyoruz. Şehrin 16 milyon insanıyla tartışan ve çözüm üreten bir İstanbul yaratacağız. Bize sorunları yaşatanlar, 25 yıldır bu kenti yönetenler. 31 Mart, uyarı pazarıdır, ikaz zamanıdır. Kendi partilerine ihanet ederler o partiye oy verirlerse. Çaktırmadan oyunu istiyorum ama gerçek de bu. Sarı kart gösterin. Sonra ikinci sarıdan kırmızıyı gösterteceğim onlara. Ben, sizi hiçbir zaman üzmeyeceğim. 16 milyon güzel insanıma kötü dil kullanmayacağım, hiçbir arkadaşıma da izin vermeyeceğim. Size, bir huzur vermeye geldim. Biri, bana, 'Başkanım' diye seslenince, ona dönmeyince, aklım orada kalıyor. Uyku tutmuyor. Bir hatamız varsa affedin. 31 Mart'ta kazandığımızda, birinin kalbini kıracak sevinç naraları atamanıza da izin vermem, onu da söyleyeyim. 'Hepimiz kazandık' diyeceksiniz. Bir vatandaşımız kırılırsa, kalbim kırılır. Beylikdüzü'nde, korna çalınmasına izin vermedim, herkese, 'Evinize gidin. Yarın çalışmaya başlayacağız' dedim" diye konuştu.