İSTANBUL- İMAMOĞLU MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İmamoğlu, 'Mahalle içerisinde komşuluk ilişkisini, dayanışmayı, birlikte iş yapabilme kültürünü geliştireceğiz. Bütçe ve imar planı değişiklikleri başta olmak üzere, ilçe ve büyükşehir belediyelerinde alınan kararlarda muhtarlarımızın ve mahallelinin söz hakkı olacak dedi.Şişli'de bir otelin toplantı salonunda 39 ilçeden muhtarlarla ile kahvaltıda buluşan Ekrem İmamoğlu, 'Muhtarlarımız mahallenin sorunları ile çözüm mercileri arasında çok önemli bir köprü vazifesi görmekte. Yoksulu, işsizi, kadını, genci, yaşlısı, tüm mahalleliler yaşadıkları her türlü sorun için öncelikle muhtarlarımızın kapısını çalmakta. Bu sorunların çözümü aşamasında yaşadığınız sorunların da farkındayız. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Mahallelinin sorunlarını çözebilmek için ilçe ve il düzeyinde, kimi zaman kapı kapı dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. biz, bu durumu değiştireceğiz. Bürokratik, teknik ve sosyal alanda mahalle muhtarlarımızın karşılaştığı sorunların çözümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin bizzat yanında olacağız. Ben, muhtarlarımızı belediyenin mahalledeki temsilcisi olarak görüyorum. bir mahallede ne yapıyorsak muhtarlarla birlikte yapacağız. Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz. Bizim yönetimimizde muhtarlarımız hak ettiği değeri, saygıyı görecek. Söz, yetki ve karar sahibi olacak. ifadelerini kullandı.'MUHTARLARIMIZI BÜTÜNCÜL YÖNETİŞİM MODELİNİN ÇOK DEĞERLİ BİR PARÇASI HALİNE GETİRECEKİmamoğlu, 'İlk iş olarak, muhtarlarımızın taleplerini, önerilerini doğrudan büyükşehir belediyesine ulaştırmalarını sağlayacak Mahalle Yönetişim Müdürlüğü'nü kuracağız. Mevcut müdürlük bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde kurgulanmamış. Biz sadece bürokratik işlemleri yerine getirecek bir müdürlük kurmayı düşünmüyoruz. Mahalle yönetişim müdürlüğü, muhtarlarımızı bütüncül yönetişim modelinin çok değerli bir parçası haline getirecek. şeklinde konuştu.İHTİYAÇ VE TALEPLER İÇİN DOĞRUDAN İLETİŞİM KANALI OLUŞTURACAĞIZEkrem İmamoğlu, 'Mahalle Muhtarlık ve çözüm merkezleri ile öncelikle muhtarlarımızın mekan, malzeme, teknik ekipman gibi sorunlarını ortadan kaldıracağız. İnternetiyle, suyuyla, telefonuyla, toplantı salonlarıyla her şeyini biz üstleneceğiz. Bu merkezler İBB, ilçe belediyesi ve muhtarlığın koordineli olarak hizmet vereceği birimler olacak. Vatandaşa etkin ve hızlı bir şekilde hizmeti sağlayacağız, ihtiyaç ve talepler için doğrudan iletişim kanalı oluşturacağız.diye konuştuMAHALLE MECLİSLERİNİ KURACAĞIZMahalle muhtarlarına her türlü teknik desteğin sağlanacağını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti 'Muhtarlarımızı günümüzün koşullarının gerektirdiği her türlü teknik donanıma kavuşturacağız. Kuracağımız İBB Muhtarlık Şehir Bilgi Sistemi ile muhtarlarımız; nüfus müdürlüklerinin, ilçe belediyelerinin, büyükşehir belediyesinin o mahalleyle ilgili bilgilerine, planlarına, projelerine, ister bilgisayarlarından, ister cep telefonlarından kolayca erişebilecek. Harita destekli bu sistem ile mahallenin neresinde ne oluyorsa, hangi kurum ne yapıyorsa muhtarlarımızın bilgisi olacak. İBB'ye talep ve şikayetleri doğrudan iletme imkanı sağlayacak bu uygulama ile yapılan başvurular resmi evrak olarak kabul edilecek, işleme alınacak. Anında ilgili birime iletilerek konular hızlıca çözüme kavuşturulacak. Etkin bir demokrasiyi mahallelerden başlayarak İstanbul'un tümünde yaygınlaştıracağız. Mahalle meclislerini kuracağız. bu meclislerin yürütücüsü, yöneticisi ve en önemli aktörü de tabii ki seçilmiş muhtarlarımız olacak. ifadelerini kullandı.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE ALINAN KARARLARDA MUHTARLARIMIZIN VE MAHALLENİN SÖZ HAKKI OLACAKİmamoğlu, 'Mahalle içerisinde komşuluk ilişkisini, dayanışmayı, birlikte iş yapabilme kültürünü geliştireceğiz. Bütçe ve imar planı değişiklikleri başta olmak üzere, ilçe ve büyükşehir belediyelerinde alınan kararlarda muhtarlarımızın ve mahallelinin söz hakkı olacak. Bu noktada da teknolojiden faydalanacağız. 'Mahalle-m' adını verdiğimiz mobil uygulama üzerinden mahalleye ilişkin gündem ve öneriler tartışılacak ve meclis gündemine taşınacak. Mahallelinin tamamının doğal üyeliği çerçevesinde kararlar dijital ortamda değerlendirilebilecek ve gerekirse oylanabilecek. dedi.GÖÇMENLERİN MUTLAKA KENDİ MEMLEKETLERİNE DÖNÜŞÜMÜN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİRKentte yaşayan mülteciler ile ilgili de konuşan İmamoğlu, 'Özellikle çocuk ve kadın mültecilere ilişkin sağlık, beslenme, istismar, gayri insani barınma koşulları gibi sorunları devletin ilgili birimleri, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu ile çözümleyecek önlemler alacağız. Konuyu kesinlikle ulusal ve uluslararası düzleme taşıyacağız. İBB olarak bunun öncüsü olacağız. Konuyu kesinlikle ulusal ve uluslararası düzleme taşıyacağız. İBB olarak bunun öncüsü olacağız. ve son olarak da göçmenlerin mutlaka kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması gerekmektedirö şeklinde konuştu.