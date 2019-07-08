08.07.2019 12:16
Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL- İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLER

İstanbul DHA KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eşkişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski İBB başkanı Nurettin Sözen, Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretlerinde bulundu.

İstanbul DHA KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eşkişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski İBB başkanı Nurettin Sözen, Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretlerinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ayrı ayrı kabul etti. İlk ziyareti saat 10.00 sıralarında Yönlüer yaptı. İmamoğlu, ardından Büyükerşen ile bir araya geldi. Daha sonra eski İBB Başkanı Nurettin Sözen gelerek Erşen ve İmamoğlu ile bir süre sohbet etti. İSTANBUL- İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLER
Kaynak: DHA
Alaaddin Yılmaz, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Kıbrıs, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:21   Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
13:20   Uluslararası Kültür Sanat Festivali Başlıyor
13:20   Boşanamayan kadından adliye önünde eylem
13:20   Mehmet Ali, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
13:19   DHA DIŞ - Rus ve Ukrayna TV kanallarından ortak canlı yayın kararı
13:19   "15 Temmuz" Batı Balkanlar'da etkinliklerle anılacak
13:18   Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Houmed Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA