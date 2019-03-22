İstanbul-İmamoğlu'ndan Üsküdar'da Pazar Ziyaret

Haber-Kamera: Onur MERİÇ/ <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> DHA<br><br>Seçim çalışmalarını <a class='keyword' href='/uskudar/' title='Üsküdar'>Üsküdar</a>'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ekrem-imamoglu/' title='Ekrem İmamoğlu'>Ekrem İmamoğlu</a>, Üsküdar <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bahcelievler/' title='Bahçelievler'>Bahçelievler</a>'deki semt pazarını gezdi. <a class='keyword' href='/imamoglu/' title='İmamoğlu'>İmamoğlu</a>'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye başkan adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ahmet-kilic-708/' title='Ahmet Kılıç'>Ahmet Kılıç</a> ile gazeteci <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ugur-dundar/' title='Uğur Dündar'>Uğur Dündar</a> eşlik etti. Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, buradakilerle fotoğraf çektirdi.