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İstanbul İmar Aş. Genel Müdürlüğü'ne atama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmar AŞ. Genel Müdürlüğü'ne Onur Soytürk'ü atadı.

26.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:41İstanbul İmar Aş. Genel Müdürlüğü'ne atama

Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim kadrosuna yeni bir isim katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, İstanbul İmar AŞ. Genel Müdürlüğü görevine Onur Soytürk'ü atadı.

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Soytürk, 2005 yılında İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi (İMP) bünyesinde çalışarak İstanbul`un Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması sürecinde yer aldı.

2006-2009 Yılları arasında Netcad firmasında GIS uzmanı, 2009-2011 yılları arasında da Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde şehir plancısı olarak görev yaptı.

2011-2012 yıllarında Amplio şirketinde Gayrimenkul Geliştirme Müdürü olarak çalışan Soytürk, 2012 yılından Kasım 2019 `a kadar KEYM Kentsel Yenileme Merkezi şirketinin Yönetim Kurul Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başta olmak üzere pek çok il ve ilçenin kentsel dönüşüm projelerini yürüten Soytürk, 26 Kasım tarihinden itibaren İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne atandı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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