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İstanbul İnşaatçılar Derneği üyeleri mevcut istihdamı koruyacak

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, sektörde ekonomik anlamda da sıkıntı yaşanmaması için İNDER üyesi inşaat firmalarının mevcut istihdamı koruyacağını bildirdi.

01.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:40
İstanbul İnşaatçılar Derneği üyeleri mevcut istihdamı koruyacak
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, sektörde ekonomik anlamda da sıkıntı yaşanmaması için İNDER üyesi inşaat firmalarının mevcut istihdamı koruyacağını bildirdi.
Durbakayım yaptığı açıklamada, İNDER üyelerinin, dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle üst düzey tedbir aldığını, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, İNDER üyesi tüm inşaat firmalarının "Daha sağlıklı bir Türkiye için EvdeKal" sloganına uygun olarak faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
İstihdamı koruma kararı alan İNDER üyesi markaların, çalışanlarının bir kısmını ücretli izne çıkardığını, bir kısımını ise home ofis tarzı çalışma sistemiyle istihdam içinde tuttuğunu aktaran Durbakayım, "Projelerdeki satış ofislerinin çoğunda sosyal mesafe kuralı ile düzenlemeler yapıldı bazıları da kapatılarak çağrı merkezlerine ve online irtibat sistemlerine ağırlık verildi. Kritik bölümlerde çalışan personelin, tüm tedbirleri alarak ve dezenfekte edilmiş ofislerde dönüşümlü olarak çalışmasına müsaade edildi." ifadelerini kullandı.
Durbakayım, sektörde ekonomik anlamda da sıkıntı yaşanmaması için İNDER üyesi inşaat firmalarının mevcut istihdamı koruyacağını aktardı.
2020 itibariyle 1,5 milyona gerileyen sektördeki istihdamın korunması için mevcut kaynakların kullanılacağını belirten Durbakayım "Devletin üç ay boyunca kısa çalışma ödeneği ile bize destek olması, gücümüzü daha da artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İstanbul İnşaatçılar Derneği üyeleri mevcut istihdamı koruyacak - Ekonomi

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