İran'da Düşen Jette Can Veren Pilot Melike Kuvvet'in, Şarkı Söylediği Video Sevenlerini Ağlattı!

İran'da 11 Mart tarihinde düşen iş jetinde yaşamını yitiren pilotlardan Melike Kuvvet'in Sezen Aksu'nun 'İki Gözüm' adlı şarkısını seslendirirken görüntüsü ortaya çıktı. Kuvvet'in özellikle şarkının son sözleri olan, "Gel, kavuşalım artık" demesi sevenlerini ağlattı.

İRAN'DA DÜŞEN JETTE 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

İKİNCİ PİLOT MELİKE KUVVET KAZADA CAN VERDİ

Kazada yaşamını yitirenlerden biri de uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'ti. Hava Kuvvetleri'nde Pilot Yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan Melike Kuvvet, ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için sivil pilotluk yapmaya başlamıştı. Kuvvet kaza olmasaydı Mayıs ayında 4 yıl aradan sonra TSK'ya binbaşı rütbesi ile görevine dönecekti. Melike Kuvvet'in Konya'daki cenaze töreninde de Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu da konulmuştu.

SÖYLEDİĞİ ŞARKI DİNLEYENLERİ AĞLATTI

İş jetinin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in ortaya çıkan bir videosu yürekleri dağladı. Sezen Aksu'nun 'İki Gözüm' adlı şarkısını seslendiren Melike Kuvvet'in videosu izleyenleri hüzünlendirdi. Kuvvet'in özellikle şarkının son sözleri olan, Gel, kavuşalım artık demesi sevenlerini ağlattı.

DİĞER PİLOTUN CENAZESİ BULUNAMADI

Bu arada kazanın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz bulunumadı.

Melike Kuvvet