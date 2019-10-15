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İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla yarın İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

15.10.2019 11:26İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla yarın İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.
İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, İTO, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) İstanbul İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İstanbul İl Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İstanbul 1. Bölge Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nın başkan ve temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla yarın saat 09.30'da İTO Merkez Bina'da basın toplantısı yapacak.

İstanbul Ticaret Odası, Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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