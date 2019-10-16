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İSTANBUL İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK (1)

İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için basın toplantısı düzenledi.

16.10.2019 10:17İSTANBUL İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK (1)

İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için basın toplantısı düzenledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) merkez binasında düzenlenen toplantıya, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) İstanbul İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İstanbul İl Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İstanbul 1. Bölge Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nın başkan ve temsilcileri katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yapılan açıklama


- İstanbul

İstanbul Ticaret Odası, Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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