Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İSTANBUL-İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA 2 GÜNDE 177 BİN 475 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

İSTANBUL'un giriş ve çıkışlarında yapılan koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, 30-31 Mart tarihleri arasında 87 bin 543 aracın ve 177 bin 475 kişinin kontrol edildiğini duyurdu.

01.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:32
İSTANBUL'un giriş ve çıkışlarında yapılan koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, 30-31 Mart tarihleri arasında 87 bin 543 aracın ve 177 bin 475 kişinin kontrol edildiğini duyurdu.
İstanbul 'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimleri devam ediyor. Yoldan geçen otomobiller ve içindeki yolcuların ateş ölçümü yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Müdürlüğü'nden Başkomiser Emre Şen, Tuzla-Orhanlı gişelerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da 14 giriş ve çıkış noktasında 24 saat denetimler yapıldığını ifade etti.
69 BİN 721 ÖZEL ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Başkomiser Şen, "Bilindiği üzere taksilerin tek-çift plaka uygulamasına riayet etmeyenlerle kararnamede belirtilenin ruhsattaki yolcu sayısının yarısı üzerinde yolcu taşıyan araçlara ilgili mevzuatlara göre işlem yapılmaktadır. 30-31 Mart tarihlerinde 69 bin 721 özel araç, 17 bin 822 ticari araç ve 177 bin 475 kişi kontrol edilmiş, 162 araca trafik kanuna göre muhalefetten 129 araca da hıfzıssıhha ve kabahatler kanununa muhalefetten işlem yapılmıştır." diye konuştu.
ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI GEÇEN YILA GÖRE AZALDI
Şen, "Bu dönemde ilimizde meydana gelen trafik kazaları geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında (1 Mart-1 Nisan) ölümlü kaza 8'den 4'e, ölü sayısı 9'dan 4'e düşmüş yaralanmalı kazalar ise 935'ten 696'ya ve yaralı sayısı ile 1298'den 934'e inmiştir" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İSTANBUL-İSTANBUL’A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA 2 GÜNDE 177 BİN 475 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Emre Şen, İstanbul, Güncel

Haberin Videosu :

İSTANBUL-İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA 2 GÜNDE 177 BİN 475 KİŞİ KONTROL EDİLDİ
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL-İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA 2 GÜNDE 177 BİN 475 KİŞİ KONTROL EDİLDİ - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye’de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi Haberler
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:56: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. - Haber 20:54: İçişleri Bakanı Soylu: "(Seyahat izin belgesi) Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. - Haber 20:52: Edirne'de, mobilya mağazasında korkutan yangın - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:52: Bakan Koca: "DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi... - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:12: İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Haber