İSTANBUL-İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS
İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.
13.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:02
İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücüler sis farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra görüş mesafesinin de düştüğü görüldü.
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücüler sis farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra görüş mesafesinin de düştüğü görüldü.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İSTANBUL-İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS
Etiketler : İstanbul Boğazı, Sabah, Güncel
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