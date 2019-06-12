12.06.2019 12:00
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İSTANBUL- İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Beşiktaş- Adalar, Kabataş - Eminönü - Adalar, Bostancı- Karaköy, Üsküdar - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır denildi. İSTANBUL- İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sabah, İstanbul, Güncel