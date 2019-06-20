20.06.2019 13:20
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İSTANBUL - İSTANBUL'DA  DHKP-C TÜRKİYE SORUMLUSUNUN YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA (1)

İSTANBUL - İSTANBUL

İSTANBUL'da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde gri listede yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyondaİçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde gri listede yer alan ve örgütün sözdeTürkiyesorumlusu Kamile Kayır'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.
İstanbulTerörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'den gelen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirlenen, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, polis helikopterinin desteğiyle,Kağıthane'de bulunan büroya sabah saat 04.00 sıralarında baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'Gri listede' yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olan Kamile Kayır'ın aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

4'Ü AVUKAT 7 KİŞİ EMNİYET'TE SORGULANACAK
TEM ekiplerinin gözaltına aldığı 4'ü avukat, toplam 7 kişi sorgulanmak üzereVatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işleri devam ediyor.

EROĞLU'NDAN SONRA TÜRKİYE SORUMLUSU OLDU
İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki 'Gri listede' yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olan 'Derya' kod adını kullanan Kamile Kayır'ın 26 Şubat'taOkmeydanı'ndakiİdilKültür Merkezi'ne yapılan operasyonda yakalanarak çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyonun görüntülerinin
-Yakalanan Kayır'ın fotoğrafı


- İstanbul
Kaynak: DHA
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