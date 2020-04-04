Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İSTANBUL-?İstanbul'da koronavirüsün yayılma hızını sıkışıklık endeksiyle hesaplayabiliriz?

?İstanbul'da koronavirüsün yayılma hızını sıkışıklık endeksiyle hesaplayabiliriz?İSTANBUL, (DHA) - Küresel salgın haline gelen koronavirüsle (COVID-19) mücadelede tüm Türkiye'ye 'Evde kal' çağrıları yapılıyor.

04.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:05
? İstanbul 'da koronavirüsün yayılma hızını sıkışıklık endeksiyle hesaplayabiliriz?
İSTANBUL, (DHA) - Küresel salgın haline gelen koronavirüsle (COVID-19) mücadelede tüm Türkiye 'ye 'Evde kal' çağrıları yapılıyor. Riskleri en aza indirmek adına önlemler hız kesmeden devam ediyor. Prof. Dr. Onur Başer, ABD'de uygulanan sıkışıklık endeksinin İstanbul'da virüsün neden daha fazla yayıldığını net bir şekilde ortaya koyduğunu açıkladı. İstanbul'da yaşayan her birey bir kilometrelik alanda en az 17 bin kişiyle yaşıyor.
'KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINDA SIKIŞIKLIK ENDEKSİNE BAKILMALI'
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın İstanbul, Ankara , İzmir ve Kocaeli illerini en yoğun koronavirüs görülen şehirler olarak açıklanmasının ardından gözler İstanbul ve ilçelerine çevrildi.
ABD'de 2010 yılından itibaren uygulanmaya başlayan sıkışıklık endeksiyle ilgili bilgiler veren MEF Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı'nın yanı sıra Colombia ve Michigan Üniversitelerinde de misafir araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Onur Başer, 'Bir şehrin, bir ilçenin kalabalığına genelde metrekare başına düşen insan sayısına göre bakarız. Bu sayılar koronavirüs (COVID-19) gibi insan temasıyla yayılan pandemilerde doğru bilgiyi vermiyor. Bu tip durumlarda bakılması gereken ülkenin, şehrin ya da ilçenin sıkışıklık oranıdır. Bu endeks 2010 yılından beri ABD'de uygulanıyor, Newyork ve Losangeles arasındaki vaka sayılarının en önemli açıklayıcısı olarak gösteriliyor. Sıkışıklık endeksi dediğimiz şey ortalama bir insanın bir kilometrelik çevresinde kaç kişiyle yaşadığını gösteren sayıdır. Biz de bu endeksi Türkiye'deki iller ve ilçeler için uyguladık, İstanbul tabi ki en sıkışık şehir çıktı. Ortalama bir İstanbullunun 1 kilometrelik çevresinde 17.000 kişiyle yaşadığını hesapladık. İstanbul'u İzmir, Ankara ve Kocaeli takip ediyor zaten iller bazında vaka sayılarının açıklanmasının ardından bu sıralamalar doğrulanmış oldu' dedi.
39 ilçesi bulunan İstanbul'un 29 ilçesinin Newyork'tan bile yoğun olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Onur Başer, Çatalca, Şile, Adalar, Silivri, Büyükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla gibi yoğunluğu az olan ilçelerin diğerlerine oranla daha az risk taşıdığını söyledi. Başer, örnek olarak verdiği Çatalca'da bir kişinin kilometre başına 408 kişi ile yaşadığını belirterek, çalışmalarını aynı zamanda İzmir ve Ankara için de genişlettiklerini iletti.
SIKIŞIKLIK ENDEKSİ DÜŞÜK İLÇELERDE DE ÖNLEMLER ÜST DÜZEYDE
Prof. Dr. Onur Başer'in araştırmasında sıkışıklık endeksi düşük ilçeler arasında çıkan Tuzla, önlemlerini en üst düzeyde tutuyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Sahada devam eden ilaçlama, dezenfekte, yıkama çalışmalarıyla beraber kararlılıkla sürdürülen kontrol ve denetimler neticesinde Tuzla'nın risk seviyesi en düşük ilçelerden birisi olarak ulusal medyada yer alması, tüm ekiplerin özverili çabalarının neticesidir.
Öte yandan devam eden kültür, sanat, eğitim benzeri çalışmaları kapsayan etkinliklerin e-belediye uygulamalarıyla sosyal hayata yansımasıyla da günlük hayatımızda da en az etkilenen ilçelerden birisi olduk. Bugüne kadar hep önce insan diyerek çalıştık. Güçlü altyapımızı halkımız için seferber ettik. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Hemşerilerimizden evlerinde kalarak bizlere desteklerini sürdürmesini istiyoruz. Biz sizin için her yerdeyiz? sözleriyle evde kalma mesajını da yinelemiş oldu.
İSTANBUL-?İstanbul’da koronavirüsün yayılma hızını sıkışıklık endeksiyle hesaplayabiliriz?

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Ankara, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

İSTANBUL-?İstanbul'da koronavirüsün yayılma hızını sıkışıklık endeksiyle hesaplayabiliriz?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL-?İstanbul'da koronavirüsün yayılma hızını sıkışıklık endeksiyle hesaplayabiliriz? - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haberler
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:07: OSMANİYE Toprakkale HEM'den maske desteği - Haber 16:06: Manisa'ya giriş çıkışlarda sıkı tedbirler uygulanıyor - Haber 16:06: Bursa emniyeti sokak sokak vatandaşlara para dağıttı - Haber 16:05: Edirne'de pazara gelenlerin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı - Haber 16:05: Eyüpsultan'da Aile Sağlık Merkezleri dezenfekte edildi - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler