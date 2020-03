İSTANBUL-İSTANBUL'DA MARKETLERDE YOĞUNLUK... AĞAOĞLU: ÇOĞU İSRAF OLACAK, BELKİ DE ÇÖPE ATILACAK

İSTANBUL'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi. İstanbul 'daki marketlerde satış yoğunluğu yaşandı. Koronavirüs nedeniyle gıda ve hijyen ürünü stoğu yapmak isteyen müşteriler market raflarını boşalttı. Raflardaki makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünlerin bittiği görüldü. Ayrıca bazı ürünler için raflara asılan 'her müşteri için sınırlı sayı ile sınırlıdır' uyarıları da dikkat çekti."STOKÇUNUN, VURGUNCUNUN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEKTİR"Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Biz koronavirüs tehdidiyle marketler hücum eden Almanları ayıplarken bizim milletimizin aynı davranışı göstermesini ben kabullenemiyorum. Bizim ülkemizin insanı asildir ve ihtiyaçtan fazlasını da almaz. Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir. Biz rafları boşaltınca, stokçu elindeki malları daha pahalıya piyasaya sürecek. Aslında bu suç. Bizim hem cezai kanunumuza hem Türk Ticaret Kanunu'nda stokçuluk, vurgunculuk, karaborsacılık yasak. Girdi maliyetlerinde artış olmadan ya da döviz fiyatlarından etkilenmediği halde fiyatları yükseltmek, haksız ticari uygulama kapsamındadır ama asıl görev tüketiciye düşüyor. Tüketici, tüketmemekten gelen gücünü kullanmalı" dedi." 'ALO 175 TÜKETİCİ HATTI' VAR. ORAYA DA ŞİKAYET EDİLEBİLİR"Ağaoğlu, "Rafları boşaltmak bir tarafa, alabileceği ihtiyacın asgarisini almalı ki şu dönemde gerek cerrahi maskelerde, gerek hijyen ürünlerinde veya kuru bakliyatta, gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan stokçular başarılı olamasınlar. Bunları Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmek de hepimizin görevi. 'Alo 175 Tüketici Hattı' var. Oraya da şikayet edilebilir" ifadelerini kullandı.Aydın Ağaoğlu pahalıya ürün alan tüketicilerin normal fiyatı ile arasındaki farkı geri alabileceğini belirterek, "Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu mobil şikayet hattı HFA (Haksız Fiyat Artışı) Şikayet Bildirimi de ücretsiz olarak tüketiciye kolayca şikayet imkanı sağlıyor. Bu arada pahalı fiyattan ürün alan tüketicilere de tavsiyem, normal fiyatla fahiş fiyat arasındaki farkın iadesi için Tüketici Hakem Heyetleri'ne gerek bizzat giderek, gerekse internet sistemi üzerinden ücretsiz olarak başvurup aradaki farkın iadesine karar alsınlar" diye konuştu."NE ALIYORSA YARISINI ALMALI"Ayrıca bazı ürünlerin marketlerde her müşteri için sınırlı satılması ile ilgili de Ağaoğlu, "Bazı satıcılar basiretli davranıp belirli miktarın üzerinde satış yapmıyorsa bu, biz tüketicilerin utancıdır. Tüketiciler bilinçli davranmalı, özellikle böyle dönemlerde her zaman bir haftalık aldığı ihtiyacını üç günlük olarak almalıdır. Yani ne alıyorsa yarısını, ne tüketiyorsa yarısını tüketmelidir" dedi.ÜRÜN STOKU YETERLİÖte yandan Gıda Perakendecileri Derneği, tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA