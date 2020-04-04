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İSTANBUL -İSTANBUL'DA MASKESİZ YOLCULAR TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANAMIYOR

İSTANBUL'da bugünden itibaren maske takmayan kişiler metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatları vapuruna binemiyor.

04.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:12
İSTANBUL -İSTANBUL'DA MASKESİZ YOLCULAR TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANAMIYOR
İSTANBUL'da bugünden itibaren maske takmayan kişiler metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatları vapuruna binemiyor. Yüzünde maskesi olmayan kişileri bilet turnikesinde güvenlik görevlileri ve otobüs şoförleri maske takmaları konusunda uyararak, onlara maske veriyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler her geçen gün artarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, bugünden itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcuların alınmayacağını açıkladı. Yüzünde maskesi olamayan kişiler şehir hatları vapuru, metro ve metrobüs istasyonları girişindeki bilet turnikelerinde güvenlik görevlileri tarafından maske takmadan toplu taşıma araçlarına binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Maskesiz vatandaşlara güvenlik görevlileri ve otobüs şoförleri tarafından maske verildi. Ayrıca toplu taşıma araçlarında, "Koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığınca açıklanan karar gereği toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için kurallara uyalım" şeklinde uyarı yazılarının asılı olduğu görüldü. Şehit hatları vapuru, metro ve metrobüs istanyonlarında da belirli aralıklarla yolcuların maske takması için uyarı anonsları yapıldı. Fakat tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların toplu taşıma aracına bindikten sonra maskesini çıkardığı görüldü.

"KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Altunizade metrobüs istasyonundan metrobüse binen Ahmet Bağcı maske uygulaması ile ilgili, "Olması gereken şeyler, uygulanırsa bu hastalıktan daha erken kurtuluruz. Çünkü her geçen gün daha fazla büyüyor. Her geçen gün çocuklar, yaşlılar sürekli risk altında. Toplu taşımada maske takmaya oldukça dikkat ediyorum. Yanımda el jeli de taşıyorum. Mecburen kullanmak zorundayız" dedi.

"MASKESİZ YOLCULARI UYARIYORUZ"

Maskesiz otobüse binen yolculara maske veren otobüs şoförü İsmet Güler ise, "Maskesiz ve eldivensiz otobüsleri asla kullanmıyoruz. Binen yolcularımız da maskesizse onları uyarıyoruz, onlara ücretsiz maske dağıtıyoruz. Bazen maskesi olmadığı halde binen oluyor, 'niye maskeniz yok' diye sorarak onlara maskelerimizden veriyoruz" dedi.

Kadıköy'den maskesiyle otobüse binen Mesut Gündiğer de, "Güzel bir uygulama. Herkesin çoluğu çocuğu var, böylece kimseye bulaşmasın" dedi.

İBB yetkililerince yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur. İBB olarak aldığımız karar gereği metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarımızda 100 bin adet maske vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır"

Görüntü Dökümü

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-Altunizade metrobüs durağında binenler

-Güvenliğin maske vermesi

-Metrobüsün içindeki maskeli ve maskesiz yolcular

-Ahmet Bağcı ile röp

-Söğütlüçeşe metrobüs durağında binenler

-Güvenliğin binnenleri uyarması ve maske vermesi

-Otobüsteki maskeli ve maskesiz yolcular

-Otobüs şoförü İsmet Güler ile röp

-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

Mesut Gündiğer ile röp

-Kadıköy metro durağında metroya gidenler

-Vapur iskelesinde maskeli binen ve inen yolcular

-Maske takılması konusunda uyarı anonsu

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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