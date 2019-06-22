22.06.2019 11:14
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İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Oy kullanman işlemlerinin yapılacağı kullarda sabah saatlerinden itibaren oy kullanma kabini ve sandıklar getirilerek sınıflara yerleştirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı.

ENGELLİLER İÇİN ÖZEL ALANLAR BELİRLENDİ

Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kağıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi.

İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu
Kaynak: DHA
Beşiktaş , İstanbul , Güncel

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