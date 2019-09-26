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İstanbul-istanbul'da şiddetli deprem (1)

İSTANBUL'da saat 13.59'da deprem meydana geldi.

26.09.2019 14:18İstanbul-istanbul'da şiddetli deprem (1)
İSTANBUL'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın
verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

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İstanbul'da deprem görüntüleri
sokağa çıkanlar



- İstanbul

Kandilli Rasathanesi, İstanbul, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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