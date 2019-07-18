18.07.2019 11:50
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İSTANBUL - İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 17 GÖZALTI

İSTANBUL - İSTANBUL

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ ile bağlantılı oldukları ve Suriye'de sözde cihat etmeye gidip gelen kişilere lojistik destek sağlandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul'da 9 Temmuz'da 12 ilçede 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye gönderilen şüpheliler 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis kamerasından operasyon görüntüleri



Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel

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