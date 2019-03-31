31 Mart 2019, 10:59
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İstanbul -  İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 1

İstanbul -  İstanbul

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri  için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı. Pazar günü İstanbullular trafik yoğunluğunun olmadığı bir güne uyandı. Ana arterler, D-100 Karayolu ve TEM'de araç yoğunluğu olmazken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) trafik yoğunluğu haritası saat 10.45 itibariyle trafik yoğunluğunu  yüzde 1 olarak gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü - İstanbul TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA