14 Mart 2019, 09:29
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İstanbul- İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUDHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUDHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Sultangazi'de baskın yapılan bir eve giren polis ekipleri içeri de bir süre arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA