25.06.2019 17:09
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İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONUNDA 6 KİŞİYE TUTUKLAMA

İSTANBUL - İSTANBUL

İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan ve aralarında DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan ve aralarında DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz perşembe günü Kağıthane 'de düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı 'nın 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride 300 bin TL ödülle aranan DHKP-C'li Kamile Kayır'ın bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler  bugün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden Kamile Kayır'ın de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Bir kişi ise 'adli kontrol' uygulanarak serbest bırakıldı.

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-Arşiv


Kaynak: DHA
DHA , İstanbul , Güncel

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