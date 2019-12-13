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İstanbul-istanbul havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu

Gümrük Muhafaza Ekipleri, Türkiye'deki havalimanlarındaki en büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği operasyona imza attı.

13.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:34
Gümrük Muhafaza Ekipleri, 'deki havalimanlarındaki en büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği operasyona imza attı.
- Havalimanı'ndaki operasyonda 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde, aynı zamanda Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar oldu. Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
İstanbul-istanbul havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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