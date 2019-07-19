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İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇOK SAYIDA SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

ABD'den İstanbul'a gelen yolcunun valizinde yapılan aramada 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi.

19.07.2019 14:04
ABD'den İstanbul'a gelen yolcunun valizinde yapılan aramada 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi.
İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda ABD'den Türkiye'ye gelen uçakta seyahat eden Libya uyruklu yolcunun valizinde 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı başta olmak üzere Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelecek uçakta seyahat eden Libya uyruklu bir yolcu, şüpheli olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemiyle takibe alınan uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından şüpheli yolcu gözlem altına alındı. Havalimanını terk etmek üzere çıkış kapısına yönelen yolcu, valizleri ile birlikte gümrük kontrolüne sevk edildi. Yolcunun İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılan valizlerinde 52 adet uzun namlulu otomatik silah şarjörü, 4 adet silah sürgüsü, 9 adet silah namlusu, 13 adet poşet içinde silah yedek parçası, 2 adet silah içliği olmak üzere toplam 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturmaya devam ediliyor. İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇOK SAYIDA SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Türkiye, Güncel

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