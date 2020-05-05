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İSTANBUL-İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Üç günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci günü de İstanbul'da araçlar yola çıktı.

05.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:25
Üç günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci günü de İstanbul'da araçlar yola çıktı. Haftanın ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk görülürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafiğin saat 09.00 itibariyle yüzde 18 olduğu görüldü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ikinci günü de işe gidenler araçlarıyla yola çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen yoğunluk, haftanın ikinci günü saat 09.00 itibariyle yüzde 18'lere çıktı. D-100 Karayolu Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından dün yaşanan trafik yoğunluğu sonrasında bugün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor. İSTANBUL-İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Haber

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