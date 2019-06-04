04.06.2019 15:31
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İSTANBUL- İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da tatile gitmeyenler bayramın ilk gününde ziyaretlere ve gezmeye çıktı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezmeyi tercihlerle doldu taştı. İstanbul'un en uğrak yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yabancı turistler de gelince yoğunluk hat safhaya ulaştı. Turistler özellikle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve nostaljik tramvay önünde hatır fotoğrafları çektirdi. İSTANBUL- İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
Kaynak: DHA
Taksim, İstanbul, İstiklal Caddesi, Güncel