İSTANBUL-İşyeri sahipleri maske, mesafe ve hijyen denetimlerinden memnun

İşyeri sahipleri maske, mesafe ve hijyen denetimlerinden memnun

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından il ve ilçelerdeki bütün yetkili makamların maske, measfe ve hijyen denetimlerine katılacağı bildirilmişti. Buna bağlı olarak Bahçelievler Belediyesi'ne ait ekipler ile Başkan Dr. Hakan Bahadır ve İlçe Kaymakamı İlker Arıkan denetim gerçekleştirdi. Başkan Bahadır, 'Ülkemize ikinci bir dalganın gelmemesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıyız. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlamadık. Minibüsleri de denetledik ve orada da sorunla karşılaşmadık' dedi. İşyeri sahipleri ise yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını dile getirdiler.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosu ile 11 Ağustos Salı günü yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerin gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından denetimler başladı. Bahçelievler Belediyesi'ne ait ekipler ile Başkan Dr. Hakan Bahadır giyim mağazasından yiyecek satan yerlere, teknoloji ürünleri satan mağazalardan birçok farklı ürün satan işyerlerine ve minibüslere kadar Fetih Caddesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki birçok işyerini tek tek denetlendi.

'OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLAMADIK? Başkan Bahadır, denetimin ardından yaptığı açıklamada, 'Bugün tüm Türkiye'de denetim yapılıyor. İlk yaptığımız şey işyerlerini incelemek.'Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuluyor mu" bunları denetlemek. Ardından görevimiz, bu önemli unsurları bilgilendirmek ve tekrar hatırlatmak. Şu anda ceza yazmıyoruz, uyarıyoruz, hatırlatıyoruz ve bilgilendiriyoruz. Bunun aileleri için, müşterileri ve kendileri için faydalı olduğunu vurguluyoruz. Ülkemize ikinci bir dalganın gelmemesi için bunları yapmalıyız. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlamadık. Minibüsleri de denetledik ve orada da sorunla karşılaşmadık? dedi.

'KIYAFET DENEME KONUSUNDA MECBUR KALMADIKÇA İZİN VERMİYORUZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve İlçe Kaymakamı İlker Arıkan'ın Zabıta ve sağlık ekipleri ile denetim yaptığı giyim mağazasının sahibi Gülşen Çevik, uygulamadan memnun kaldığını belirterek, 'Mağazamıza girişte biz ateş ölçüyoruz, dezenfektanlarımız mevcut. Kıyafet deneme konusunda mecbur kalmadıkça izin vermiyoruz. Deneme yapılırsa sonrasında kıyafetin denendiği kabini havalandırıyoruz. Kabin havalandırdıktan sonra eğer farklı bir müşteri kıyafet denemek isterse havalandırma ve dezenfektasyon işleminin sonrasında kabine alabiliyoruz' diye konuştu. Denetlenen işyerlerinde tek tek maske, mesafe ve hijyen kurallarının nasıl uygulandığını soran Başkan Bahadır, işyerleri sahiplerinden mini brifing aldı. Özellikle girişlerde ateş ölçümü yapan işyerlerinin duyarlılıklarından dolayı tebrik eden Başkan Bahadır, önlemlerin böyle sürmesi halinde vaka sayılarının ülke genelinde düşeceğini de sözlerine ekledi. Bir giyim mağazasında özellikle giyim ürünleri satılan yerlerin kalabalık olmayacak şekilde müşteri alması gerektiğine de vurgu yaptı.