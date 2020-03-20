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İSTANBUL-İTALYAN GELİN VE TÜRK DAMADIN NİKAHI TEDBİR AMAÇLI BAHÇEDE KIYILDI

Şişli'de çiftin nikahı, gelinin Şubat ayında birkaç günlüğüne İtalya'ya gitmesi nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda kıyıldı.

20.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:25
İSTANBUL-İTALYAN GELİN VE TÜRK DAMADIN NİKAHI TEDBİR AMAÇLI BAHÇEDE KIYILDI

Şişli'de çiftin nikahı, gelinin Şubat ayında birkaç günlüğüne İtalya'ya gitmesi nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda kıyıldı.

Umut Bilge Öztürk ve Paola Martini evlenmek üzere Şişli Evlendirme Dairesi'ne başvurdu. Evlenmek için başvuran çiftlerden İtalyan Paola Martini, Şubat ayı içerisinde birkaç günlüğüne İtalya'ya gittiği için tören nikah salonu yerine bahçede kıyıldı. Nikah memuru ellerine güvenlik amacıyla eldiven takarak güvenli mesafede durdu. Nikahta aile bireyleri dışında misafir yer almadı. Nikah memuru evlilik cüzdanını İtalyan geline verdi. Bahçede kıyılan nikah hakkında açıklamalarda bulunan Şişli Evlendirme Dairesi'nde görevli nikah memuru Hanife Ateş Demir,"Bu hafta sonu nikahımızdı. Çiftler hafta içi acil nikah istediler. Biz de oldukça tedirgin olduk. Çiftlerden birisi yabancıydı, İtalya'ndı. Bir ay önce ülkeye giriş yapmış. Yine de tedbir amaçlı dışarıda yapmayı düşündük. Kapalı mekanlarda daha riskli. Böyle oldu. Daha da güzel oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Nikahın kıyılması

-Gelinin nikah cüzdanını alması

-nikah memurunun cüzdanı eldiven ile imzalaması ve vermesi

-genel detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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