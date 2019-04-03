03 Nisan 2019, 14:56
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İstanbul - İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor

İstanbul - İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı. Geçersiz oyların sayımına ilçe seçim kurullarında sabah saatlerinde başlandı. Sayım işlemleri devam ederken partililerde ilçe seçim kurulları önünde bekliyor

Görüntü dökümü:

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-Bayrampaşa İlçe seçim kurulundan görüntü

-Ümraniye İlçe seçim kurulundan görüntü

-Gaziosmanpaşa İlçe seçim kurulundan görüntü

-Detaylar AK Parti, DHA, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA