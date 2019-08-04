İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretleri belli oldu! Gidiş dönüş 500 TL

Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılması planlanan ve İstanbul- İzmir arasını 3.5 saate düşüren otoyolun geçiş ücretlerini açıkladı. Erdoğdu'nun verdiği rakamlara göre bir otomobilin İstanbul'dan İzmir'e gidiş dönüş ücreti 500 TL'yi aşıyor.

İşte Aykut Erdoğdu'nun o paylaşımı:

İSTANBUL İLE İZMİR ARASI 3.5 SAATE DÜŞÜYOR

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek olan otoyolun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak.

7 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapıldığını, 2,5 milyar liranın da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandığını kaydetti. Turhan, 7 milyar dolarlık finansmanın, projeyi yapıp işletecek şirket tarafından karşılandığını, bunun için kamu kaynağı kullanılmadığını sözlerine eklemişti.