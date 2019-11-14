Haberler » Ekonomi » İstanbul-İzmir Otoyolu Edremit Körfezinde emlak satışlarını artırdı - Ekonomi

İstanbul-İzmir Otoyolu Edremit Körfezinde emlak satışlarını artırdı

Hizmete giren İstanbul İzmir Otoyolu ve turizmdeki gelişmeler ile Balıkesir'in Edremit Körfezinde emlak piyasası hareketlendi.

14.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:54İstanbul-İzmir Otoyolu Edremit Körfezinde emlak satışlarını artırdı
Hizmete giren Otoyolu ve turizmdeki gelişmeler ile 'in Körfezinde emlak piyasası hareketlendi. Emlak piyasasındaki hareketlilik üzerine bölgede profesyonel gayrimenkul hizmetleri de arttı. Son olarak sektörün tanınan isimlerinden Realty World Elfi Gayrimenkul Bursa ve Balıkesir'den sonra Edremit'te de yeni ofisini açtı.

Edremit'te emlak piyasasının ihtiyaçlarına profesyonel anlamda hizmet verecek Elfi Emlak Ofisi açılışına Bursa Emlak Odası Başkanı Erdal Çelebi, Realty World Franchise Geliştirme Müdürü Timuçin Esen, Realty World Elfi Gayrimenkul sahibi Broker Özkan Aydemir, Elfi Gayrimenkul Edremit Emlak Ofisi temsilcisi Broker Cihan Koçer, bölgeden emlak piyasası yöneticileri ve davetliler katıldılar. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen açılışta bir açıklama yapan Realty World Elfi Gayrimenkul sahibi Broker Özkan Aydemir "Son 15 yıldır inşaat ile büyüyen bir ülkemiz vardı. 2017 yılında da bir milyon 409 bin ile Türkiye tarihinin en büyük konut satışını gerçekleştirmişti. Geçen sene temmuz ağustosta başlayan dövizdeki hareketlenme ve konut kredilerindeki faizlerin yükselmesi sektörü biraz olumsuz etkiledi. Konut kredi faizlerinin sektör için ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz Elfi olarak krizlerin olduğu zamanları biz fırsata çevirmiş bir emlak ofisiyiz. Balıkesir ofisimiz ve Edremit ofisimiz bu sıkıntılı sürecin içinde açılışını gerçekleştirdik. Konut satışlarında Merkez Bankası'nın son aldığı kararlar ile birlikte faizleri düşürmesi konut kredilerini yüzde bir gibi tüketicinin güvendiği bir seviyeye kadar inmesi sektöre üç aylı bir süreçte iyi bir can suyu verdi."

Realty World Elfi Gayrimenkul sahibi Broker Özkan Aydemir "Edremit'te son yıllara baktığımız zaman da Türkiye'de en çok konut satan ilçelerden birisi. Geçen ayda 940'a yakın konut satışı gerçekleştirdi. Bizde 2-3 senedir Edremit'i yakından takip ettiğimiz için, İstanbul İzmir Otobanı ve buradaki turizm ile birlikte çok fazla bir talebin olacağı düşüncesiyle biz de Edremit ofisimizin açılışını gerçekleştirdik" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, İstanbul, Edremit, İzmir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:00 Yalova'da çiftçilere fide ve fidan dağıtımı
13:57 CarrefourSA midye satışına başladı
13:51 Başkan Keleş Pakistan'da EİT toplantısına katıldı
13:53 "Bahane üretmiyoruz, çiftçimiz için çalışıyoruz"
13:53 MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 14:02:16