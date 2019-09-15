İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun tüm etaplarının 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kullanıma açıldığını, 5 Ağustos itibarıyla da hizmet vermeye başladığını belirtti.,

PROJE 2010'DA BAŞLAMIŞTI

Otoyolun Marmara Bölgesi'ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerine bağlayan önemli ulaşım akslarından olduğunu ifade eden Turhan, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını dile getirdi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ AÇILDIĞINDAN BU YANA 35 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımın süresini 8,5 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını anımsatan Turhan, "Osmangazi Köprüsü'nün açılışından bugüne kadar, tüm kesimler için, toplam 35 milyon otomobil eşdeğeri araç otoyoldan geçti." diye konuştu.

4 AĞUSTOS'TAN BERİ 4 MİLYON 600 BİN ARAÇ GEÇTİ

Turhan, tüm etapların hizmete alındığı 5 Ağustos'tan bugüne kadar ise 4 milyon 600 bin otomobil eşdeğeri aracın otoyolu kullandığını bildirdi.

Bakan Turhan, otoyolun kullanıcılara önemli ekonomik katkı sağladığını sözlerine ekledi.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU BEDELİ TEK YÖN KULLANIMI 256 LİRAYI BULUYOR

İstanbul'dan otomobiliyle yola çıkan biri İzmir'e gittiğinde otoyola ödediği ücret 256,3 TL'yi buluyor. Bunun 103 TL'lik kısmı Osmangazi Köprüsü için ödeniyor. Yeni yoldan minibüsle gidildiğinde ise ücret 410 TL'ye çıkıyor. Yeni yol, 515 kilometreyi 426 kilometreye düşürüyor. Saatte 120 km hızla giden bir araç, molasız yeniyolu 3.5 saatte gidebiliyor.