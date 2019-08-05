İstanbul-İzmir otoyolunun açılması sürücüleri sevindirdi

İstanbul ile İzmir arasında daha önce 8,5 saatte seyahat eden sürücüler, İstanbul-İzmir otoyolununun tamamlanmasıyla seyahat süresinin 3,5 saate düşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

"4 SAATLİK İŞİ OLAN RAHATÇA HALLEDİP DÖNEBİLECEK"

Otoyolu kullanan sürücülerden Özkan Görgün, otoyolun İstanbul'a sık gidip gelen sürücüler için çok iyi olduğunu söyledi.

Ankara-Uşak istikametine giden yolcuların da otoyol sayesinde rahatlayacağını aktaran Görgün, "Normal yol için de çok faydalı olacak. Çok amaçlı, geniş düşünürsek her yönden faydası var. İstanbul'a giden insanlar için yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak. İstanbul'da 4 saatlik işi olan birisi rahatça halledip dönebilecek." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BÖYLE YENİLİKLERE İHTİYACI VAR"

Sürücü Bilal Altunpınar da otoyolun büyük bir hizmet olduğunu belirterek, "Mesafeler, yollar kısaldı. Güzel bir yol oldu. Gidip gelmemiz rahatladı. Her yere kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Şimdi 3,5 saat oldu. Türkiye'nin böyle yeniliklere ihtiyacı var. Yolumuz açık olsun. Kaza oranları düştü. Duble, güzel bir yol." ifadelerini kullandı. Sürücülerden Gökhan Öğünlü ise yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"BU BÜYÜK BİR BAŞARI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde İstanbul-İzmir otobanının açıldığını vurgulayan Öğünlü, "İzmir'e böyle bir yol ihtiyaçtı. Çok teşekkür ediyorum. Bu büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.