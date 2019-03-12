Istanbul Jewelry Show, Dünya Mücevher Piyasalarına Yön Verecek!

UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenecek Istanbul Jewelry Show – Mart 2019, 120'den fazla ülkeden 30.000'i aşkın mücevher sektörü temsilcisini, 24 ülkeden 1.250 firma ve markayla 48. kez İstanbul'da buluşturacak. Dünyanın en büyük beş uluslararası mücevher fuarı arasında yer alan Istanbul Jewelry Show, 21 - 24 Mart 2019 tarihleri arasında CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Türk Ekonomi Bankası sponsorluğunda düzenlenecek. Mücevherat sektörünün hedef pazarlarından gelecek 1.500 kişilik Uluslararası Alım Heyeti de fuar kapsamında ağırlanacak.

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan ve Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası nitelikli mücevher ihtisas fuarı Istanbul Jewelry Show - Mart 2019 için hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor. 34 yıllık tecrübesiyle UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuar, 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kuyumculuk sektörünün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını 20 yıldan uzun süredir karşılayan Türk Ekonomi Bankası sponsorluğundaki fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine - ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu 1.250'nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ile marka yer alacak.

Katılımcılar ülkeler arasında; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fransa, Hindistan, Hong Kong, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kore, Litvanya, Lübnan, Polonya, Rusya, Singapur, Suudi Arabistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve Ürdün yer alıyor. İtalya ve Çin ülke pavilyonu olarak fuarda yerini alacak.

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz: "Türkiye artık mücevher sektörünün dev ülkeleri arasında yer alıyor"

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz: "34 yıldır organize ettiğimiz Istanbul Jewelry Show'u, sektörden aldığı güçle bugün 1250'nin üzerinde katılımcı firma ve markayla alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri haline getirdik. Tüm sektör profesyonellerinin gündeminde en üst sıraya oturan ve önemli bir buluşma noktası olan fuarı 48. kez organize etmekten son derece mutluluk ve gurur duyuyoruz. UBM Rotaforte olarak Istanbul Jewelry Show'u düzenlemeye başladığımız ilk günden bu yana sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, yeni iş fırsatları yaratmayı hedefliyoruz. Fuar katılımcılarımız aranan ve talep gören markalara dönüşmekle kalmadı, mücevherde özellikle Ortadoğu, Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya ve BDT ülkeleri için 'Made in Turkey' markalı mücevher ürünleri öncelikli tercih edilme noktasına geldi. Sektör temsilcilerinin bu gelişimine paralel olarak, Istanbul Jewelry Show'da sektöre olan katkısını her geçen yıl arttırmayı başardı. TEB sponsorluğunda düzenlenen fuarımız kapsamında gerçekleşecek iş görüşmeleri, imzalanacak anlaşmalar ve siparişlerle, Türkiye mücevher ihracatının %80'ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefliyoruz.

120'den fazla ülkeden 30.000'den fazla sektör profesyoneli ziyaret edecek!

Doğu Avrupa'dan Yakın Asya'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünya çapındaki en önemli alıcılarla tanışma ve iş birliği imkânı sağlayan fuara katılan firmalar, özel ürün ve koleksiyonlarını, 120'yi aşkın ülkeden gelecek 30.000'in üzerinde sektör profesyonelinin beğenisine sunacak.

90 ülkeden 1.500 kişilik Uluslararası Alım Heyeti geliyor!

Istanbul Jewelry Show - Mart 2019 Fuarı kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte'nin organizatörlüğünde "Uluslararası Alım Heyeti Programı" gerçekleştirilecek. Program kapsamında Avrupa, Orta Doğu, ABD, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden 1.500 kişilik alım heyeti fuarda ağırlanacak. Türkiye Mücevher İhracatının %80'ine yakın bölümünün fuar süresince yapılacak iş görüşmeleri ile gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

2019 mücevher modası Istanbul Jewelry Show'da!

Dünyada fason üretim döngüsünden kurtularak özgün tasarım ürünleriyle adından söz ettiren Türkiye Mücevher Sektörü, 2019 mücevher modasına dair trend tasarım ve koleksiyonlarını özel gösterileriyle dünya mücevher alıcılarının beğenisine sunacak.

Tasarımın nabzı Designer Market'te atacak!

Istanbul Jewelry Show - Mart 2019 Fuarı'nda her yıl UBM Rotaforte ve JTR tarafından organize edilen Designer Market'de usta ve genç mücevher tasarımcılarını bir araya getirecek. Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Market'te tasarımcılar tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergileyecekler. UBM Rotaforte tarafından 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek, 48. Uluslararası Istanbul Jewelry Show - Mart 2019 Fuarı, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği (IMMIB), Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR), T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB tarafından desteklenen, Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) kalite onayı ve Kalite Yönetimi Sistemi ISO-9001 belgesine sahip uluslararası nitelikte bir fuar olma özelliğine sahip.

Kaynak: Bültenler