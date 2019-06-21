21.06.2019 13:05
Haberler » Güncel » Haber

İSTANBUL- KABATAŞ'TA DENİZDE CESET BULUNDU

Beyoğlu Kabataş'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.

Beyoğlu Kabataş 'ta denizde bir erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından sahile çıkarılan ceset yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Kabataş'ta saat 10.15 sıralarında denizde, iskele açıklarında ceset gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, iskelenin 200 metre açıklarında bir erkeğe ait cesedi tekneye aldıktan sonra karaya çıkardı. Üzerinde Selahattin Düzcen (69) adına kayıtlı kimlik çıkan cesedin üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı. İncelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.İSTANBUL- KABATAŞ'TA DENİZDE CESET BULUNDU
Kaynak: DHA
Beyoğlu , Kabataş , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:13İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi
14:13"Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin Arap-İsrail ilişkilerini normalleştirme planının bir parçası"
14:13Karabük'te otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
14:12Keles Ziraat Odası ceviz ve badem fidanı dağıtıyor
14:12Gurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü
14:12DHA DIŞ- İngiltere'de sanayi devriminden bu yana bir ilk
14:11Yarı olimpik yüzme havuzu tadilatı tamamlandı ve yeniden kullanıma açıldı